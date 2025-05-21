ЦУР Оренбуржья: Более 5000 обращений за неделю, в топе – дороги и благоустройство

в Центре управления регионом Оренбургской области рассказали о работе с обращениями жителей за период с 13 по 20 мая. На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1 243 обращения, а в системе Инцидент Менеджмент зафиксировано 4 156 сообщений.

Наиболее частыми темами обращений за прошедшую неделю стали состояние дорог (1 208 обращений), благоустройство (858) и вывоз мусора (516). Все сообщения были приняты специалистами ЦУР Оренбургской области и переданы профильным ведомствам для отработки.

Оренбурженка поблагодарила коммунальные службы за устранение последствий земляных работ во дворе дома на улице Салмышской. По ее обращению восстановили ограждение возле детской площадки, убрали остатки грунта, уложили асфальт и добавили парковочные места. После поступления благодарности коммунальные службы дополнительно убрали мусор, появившийся при таянии снега.

Жительница Новотроицка обратилась с просьбой очистить от мусора площадку для сбора ТКО на улице Гагарина и вернуть контейнеры, которые были временно убраны из-за ремонта водопровода. Администрация города оперативно вывезла мусор и установила контейнеры обратно.

В Бугуруслане местный житель сообщил о необходимости установить крышку люка для колодца на улице Центральной. Сотрудники управления городского хозяйства быстро решили этот вопрос, и крышка была установлена.

В Центре управления регионом напоминают, что направить жалобу или вопрос можно через госпаблики и виджеты платформы обратной связи в аккаунтах органов власти и госучреждений во ВКонтакте, а также в комментариях к постам в соцсетях ЦУР и Правительства области или на портале «Госуслуги. Решаем вместе».