Прозрачность ЕГЭ: Родители и Студенты Обеспечивают Честность Экзаменов в Оренбургской Области

Обеспечивая полную прозрачность Единого Государственного Экзамена, около 300 общественных наблюдателей будут следить за ходом аттестации. Значительное большинство этих наблюдателей, 255 человек, составят представители родительской общественности. Это гарантирует максимальную объективность процесса.

Их главная обязанность — строго контролировать соблюдение всех установленных правил. Они также оперативно фиксируют любые возможные нарушения. Такой подход помогает создать равные условия для всех выпускников.

Роль Общественных Наблюдателей

Лариса Саблина, начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования, подчеркнула важность этого участия. По ее словам, ведомство ежегодно привлекает родителей в качестве наблюдателей. Это касается даже тех, чьи дети не оканчивают 11-й класс. Цель — гарантировать полную прозрачность процедуры. Кроме того, это помогает создать комфортную обстановку для школьников.

Усиление Контроля: Удаленное Наблюдение

Дополнительный контроль обеспечивается из специального ситуационного центра. Этот центр, базирующийся в Оренбургском колледже экономики и информатики, ведет онлайн-наблюдение. Шестьдесят шесть студентов из региональных колледжей выступают в роли удаленных наблюдателей. Они обеспечивают дополнительный уровень мониторинга.

Подготовка Наблюдателей

Каждый общественный наблюдатель прошел специализированную подготовку. Обучение охватывало весь процесс организации и проведения экзаменов. Они изучили процедуру работы Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Также обсуждались функции федеральных общественных наблюдателей. Программа включала и нормативно-методическое обеспечение Государственной итоговой аттестации (ГИА-2025).

Предстоящие Экзамены

Основной период Единого Государственного Экзамена в этом году назначен с 23 мая по 24 июня. В Оренбургской области около 7000 участников готовятся сдать экзамены. Прозрачность ЕГЭ является ключевым приоритетом для региона.