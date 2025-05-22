В Оренбуржье объявили и отменили угрозу атаки БПЛА

Утром 21 мая в Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предупреждение действовало с 6:00 до 9:00 по местному времени. Врио губернатора Евгений Солнцев сообщил об отмене угрозы в своём Telegram-канале .
Рекомендации при обнаружении БПЛА
Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области напомнил жителям о мерах предосторожности при обнаружении дронов.
На открытом пространстве
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Отойдите от БПЛА на расстояние не менее 100 метров.
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Избегайте прямой видимости дрона.
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Спрячьтесь за ближайшим зданием или деревом.
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Не используйте мобильные телефоны в этот момент.
Внутри помещения
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Спуститесь на нижние этажи или в подвал.
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Не пользуйтесь лифтом.
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Держитесь подальше от окон.
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Находитесь в комнате без окон между несущими стенами.
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Сядьте на пол и прикройте голову.
Дополнительные меры
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Не пытайтесь сбить дрон самостоятельно.
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Автомобиль не является надёжным укрытием; покиньте его и найдите безопасное место.
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При обнаружении БПЛА немедленно сообщите по номеру 112.
Контекст и предыстория
Это не первый случай объявления угрозы атаки БПЛА в регионе. Ранее, 9 апреля, силы ПВО отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Оренбургской области. Подобные предупреждения также поступали 6 и 8 мая .