19 C
Оренбург
23 мая 2025 г.
Telegram VKontakte Youtube

В Оренбуржье объявили и отменили угрозу атаки БПЛА

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Утром 21 мая в Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предупреждение действовало с 6:00 до 9:00 по местному времени. Врио губернатора Евгений Солнцев сообщил об отмене угрозы в своём Telegram-канале .

Рекомендации при обнаружении БПЛА

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области напомнил жителям о мерах предосторожности при обнаружении дронов.

На открытом пространстве

  • Отойдите от БПЛА на расстояние не менее 100 метров.

  • Избегайте прямой видимости дрона.

  • Спрячьтесь за ближайшим зданием или деревом.

  • Не используйте мобильные телефоны в этот момент.

Внутри помещения

  • Спуститесь на нижние этажи или в подвал.

  • Не пользуйтесь лифтом.

  • Держитесь подальше от окон.

  • Находитесь в комнате без окон между несущими стенами.

  • Сядьте на пол и прикройте голову.

Дополнительные меры

  • Не пытайтесь сбить дрон самостоятельно.

  • Автомобиль не является надёжным укрытием; покиньте его и найдите безопасное место.

  • При обнаружении БПЛА немедленно сообщите по номеру 112.

Контекст и предыстория

Это не первый случай объявления угрозы атаки БПЛА в регионе. Ранее, 9 апреля, силы ПВО отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Оренбургской области. Подобные предупреждения также поступали 6 и 8 мая .

Предыдущая новость
Прозрачность ЕГЭ: Родители и Студенты Обеспечивают Честность Экзаменов в Оренбургской Области
Следующая новость
Скончался Александр Берг, сын экс-губернатора Оренбургской области Юрия Берга

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.