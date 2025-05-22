В Оренбуржье объявили и отменили угрозу атаки БПЛА

Утром 21 мая в Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предупреждение действовало с 6:00 до 9:00 по местному времени. Врио губернатора Евгений Солнцев сообщил об отмене угрозы в своём Telegram-канале .

Рекомендации при обнаружении БПЛА

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области напомнил жителям о мерах предосторожности при обнаружении дронов.

На открытом пространстве

Отойдите от БПЛА на расстояние не менее 100 метров.

Избегайте прямой видимости дрона.

Спрячьтесь за ближайшим зданием или деревом.

Не используйте мобильные телефоны в этот момент.

Внутри помещения

Спуститесь на нижние этажи или в подвал.

Не пользуйтесь лифтом.

Держитесь подальше от окон.

Находитесь в комнате без окон между несущими стенами.

Сядьте на пол и прикройте голову.

Дополнительные меры

Не пытайтесь сбить дрон самостоятельно.

Автомобиль не является надёжным укрытием; покиньте его и найдите безопасное место.

При обнаружении БПЛА немедленно сообщите по номеру 112.

Контекст и предыстория

Это не первый случай объявления угрозы атаки БПЛА в регионе. Ранее, 9 апреля, силы ПВО отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Оренбургской области. Подобные предупреждения также поступали 6 и 8 мая .