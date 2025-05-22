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23 мая 2025 г.
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Скончался Александр Берг, сын экс-губернатора Оренбургской области Юрия Берга

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В возрасте 47 лет скончался Александр Берг, сын бывшего губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Эта новость стала известна сегодня, однако обстоятельства его смерти пока остаются неофициальными.

Жизнь и карьера Александра Берга

Александр Берг родился 17 февраля 1978 года. Он посвятил значительную часть своей жизни предпринимательской деятельности. С 2008 года Александр Берг возглавлял ООО «Новотроицкий завод кровельных материалов ТехИзол». Он был не только генеральным директором, но и владельцем этого предприятия.

Соболезнования от региональных властей

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев выразил глубокие соболезнования Юрию Бергу. Он подчеркнул, что смерть Александра Берга — это «невосполнимая утрата и величайшее горе». Солнцев также передал слова искренней поддержки и сочувствия семье, пожелав им сил и мужества «пережить это тяжелое испытание».

Наследие и семья

Берг был женат. У него остались две дочери: Дженифер и Эвелина. Информация о дате и месте прощания с Александром Бергом будет объявлена позднее. 

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