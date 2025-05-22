Юрий Комлев из Оренбурга получил Национальную премию имени Д. С. Лихачева

Оренбургская область, Россия — Юрий Комлев, директор Оренбургского музея изобразительных искусств, удостоен Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Эта престижная награда учреждена Министерством культуры РФ. Церемония награждения состоялась накануне в Москве.

Признание выдающихся заслуг

Юрий Комлев стал лауреатом в номинации «Руководитель музея». Он — первый представитель Оренбуржья, получивший столь высокую профессиональную премию. Его заслуги как Заслуженного работника культуры широко признаны.

Поздравление от Евгения Солнцева

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил Юрия Комлева. Он отметил, что премия — это «высокая оценка Вашей деятельности и работы всего коллектива». Солнцев подчеркнул: современный музей должен сочетать «бережный подход к истории и актуальные формы». Музейные проекты Комлева «отражают запросы посетителей», а создание новых культурных площадок демонстрирует его «высокий уровень заинтересованности и желание развивать музейное дело».

Масштабные проекты и достижения

На конкурс Национальной премии имени Д. С. Лихачева поступило около 800 заявок. Их направили из 77 регионов и более 400 учреждений. Жюри оценивало результаты работы музеев страны за 2024 год. Среди достижений Юрия Комлева выделяют:

Открытие культурного центра «Эрмитаж-Евразия» .

Масштабный выставочный проект к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина .

Космический полёт тома «Капитанская дочка» .

Выставку оренбургских пуховых платков в Женеве.

Отмеченная команда и личная радость

Юрий Комлев выразил искреннюю радость по поводу награды. Он назвал её «самой желанной» для музейного работника. Однако Комлев подчеркнул: «это не только моя награда, это награда каждого сотрудника нашего музея».

Опыт и вклад Юрия Комлева

Юрий Комлев — Заслуженный работник культуры РФ и доктор культурологии. Он возглавляет Оренбургский музей изобразительных искусств с 2008 года. Под его руководством музей открыл пять новых отделов: выставочный зал, галерею «Оренбургский пуховый платок», Дом-музей семьи Ростроповичей, Музей скульптуры имени Петиных и культурный центр «Эрмитаж-Евразия». Ежегодно музей проводит до 60 выставочных проектов, а его коллекция насчитывает более 11 тысяч предметов.