На Уральской Стали в 60-ый раз состоялась научно-техническая конференция

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подвел итоги и отметил победителей 60-й научно-технической конференции молодых специалистов. Лучшие проекты будут реализованы на производственных площадках комбината.

В этом году в рамках конференции от работающей молодежи и студентов базовых учебных заведений поступило 246 предложений, 63 из которых прошли во второй этап. В финал вышли 7 участников, представившие 6 наиболее актуальных и перспективных разработок.

«Научно-техническая конференция – действительно знаковое событие, тем более юбилейная в юбилейный год Уральской Стали. Для молодёжи – это уникальная возможность проявить себя, пообщаться со специалистами, расширить свой кругозор и при этом заявить о своей идее, а самое главное – воплотить. Мы проводим конференцию для того, чтобы выпускать востребованный продукт, уменьшать себестоимость, снижать издержки и сделать Уральскую Сталь эффективнее и сильнее», – отметил Управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.

Гран-при конференции завоевал мастер по ремонту оборудования управления по производству запасных частей Василий Грачёв за идею повышения эксплуатационных свойств нагруженных деталей методом плазменного напыления.

Предложение мастера электросталеплавильного цеха Артёма Перетягина по снижению себестоимости стали за счёт уменьшения скрапа в промежуточном ковше признано лучшим в номинации «Экономическая эффективность».

В номинации «Возможность внедрения» высоко оценена разработка инженера-электроника управления технической автоматики Александра Симонова по модернизации системы измерения температуры футеровки и стабилизации работы системы регулирования подачи газа в горелки миксера электросталеплавильного цеха.

Исследование инженера-лаборанта центральной лаборатории комбината Ксении Еремеевой по усовершенствованию технологической схемы очистки коксового газа от нафталина отмечено в номинации «Оригинальность разработки».

«Лучшей исследовательской работой» признан проект ведущего инженера проектного центра Светланы Головашевой по обогреву инертных материалов в зимний период в растворобетонном узле.

За годы проведения НТК в её историю вписаны сотни имен успешных рационализаторов, а экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Участие в конференции для десятков молодых рационализаторов не только принесло им денежное вознаграждение, но и стало стартом в карьере, многие из них входят в управленческий состав предприятия.