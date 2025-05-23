Уральская Сталь отметила лучших студентов НПК

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») вручил Свидетельства о присуждении корпоративной стипендии студентам политехнического колледжа.

Стипендиальная программа комбината в базовых учебных заведениях действует почти 20 лет. Металлурги отмечают успехи отличников и активистов дважды в год, по итогам первого и второго семестров.

В этот раз в списке достойных – 47 студентов НПК. Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность по итогам 2024-2025 учебного года в торжественной обстановке отличникам вручил директор по персоналу Андрей Завалишин: «Будьте целеустремленными, будьте первыми и, обучаясь в колледже и далее по профессии, достигайте новых вершин, новых высот. Ждём вас на комбинате!».

В апреле корпоративную стипендию уже получили студенты новотроицкого филиала МИСИС, тогда Управляющий директор предприятия Сергей Журавлёв подчеркнул, что Уральская Сталь, наращивая производственные объемы, делает ставку на инновации и молодых специалистов. Стипендия от комбината – это не просто материальный стимул для ребят, а первое признание потенциальным работодателем их стремления познать профессию.