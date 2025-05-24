Оренбургская область готовится к летнему сезону детских лагерей

Стартовала проверка готовности детских оздоровительных лагерей

Оренбургская область начала оценку готовности детских лагерей к летнему сезону 2025 года. Приемная кампания стартовала 22 мая.

Власти региона делают акцент на безопасности детей. Заместитель министра образования Равиль Салимов подчеркнул важность ежедневного контроля подготовки.

«Руководители организаций должны контролировать процесс подготовки лагерей каждый день», — заявил Салимов. Он отметил необходимость соблюдения антитеррористических, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм.

Планы на летний сезон 2025 года

За три месяца власти планируют оздоровить 81 000 детей. Приоритет получат дети из сложных семей, участники СВО, одаренные дети и дети с инвалидностью.

Кроме того, регион примет ребят из Донецкой и Луганской народных республик. Это расширит географию участников программы детского отдыха.

Инфраструктура и новые объекты

Муниципалитеты создали межведомственные комиссии и утвердили бюджеты. Комиссии проверят все 775 лагерей, запланированных к работе в 2025 году.

Инфраструктура включает:

34 загородных лагеря

740 лагерей дневного пребывания

1 палаточный лагерь

Три новых объекта откроются в 2025 году

Планируется запуск трех новых лагерей:

ДОЛ «Кампус патриотов» на базе Академии сервиса в Оренбурге Спортивно-оздоровительный центр «Ташла» в Тюльганском районе ДОЛ «Волна» в Кувандыкском округе

Программа смен и специализации

Организаторы проведут 154 лагерные смены продолжительностью 7, 14 и 21 день. Программы охватят различные направления: техническое, спортивное, туристско-краеведческое и военно-патриотическое.

Также запланированы профильные смены движения «Движение первых». Это позволит детям развивать дополнительные навыки и интересы.

Информацию о лагерях, сроках смен и стоимости путевок можно найти на официальном сайте министерства образования региона.