ЕГЭ-2025: стартовал основной период экзаменов в Оренбургской области

Первый день: история, литература и химия

Единый государственный экзамен начался 23 мая в Оренбургской области. В первый день выпускники сдавали историю, литературу и химию.

Экзамены проходят в 36 пунктах региона. Более 2400 одиннадцатиклассников выбрали эти предметы для сдачи.

Распределение участников по предметам

ЕГЭ по истории выбрали 1045 выпускников. Этот предмет остается популярным среди абитуриентов гуманитарных направлений.

Литературу сдают 342 участника. Экзамен требует глубокого знания произведений и умения анализировать тексты.

Химию выбрали 1015 учеников. Предмет необходим для поступления на медицинские и технические специальности.

Технические условия проведения

Все аудитории оборудованы современной техникой. Экзаменационные материалы передаются через интернет, а бланки ответов сканируются автоматически.

Власти обеспечили объективность проведения ЕГЭ. В каждом пункте работает онлайн-видеонаблюдение и общественные наблюдатели, включая родителей выпускников.

Разрешенные материалы и ограничения

Вспомогательные материалы по предметам

На литературе разрешен орфографический словарь. Это помогает избежать ошибок в письменных работах.

На химии участники могут использовать:

Непрограммируемый калькулятор

Периодическую систему Менделеева

Таблицу растворимости солей, кислот и оснований

Электрохимический ряд напряжений металлов

Запрещенные предметы

Строго запрещено приносить мобильные телефоны, электронные устройства и учебные материалы. Нарушение правил ведет к удалению с экзамена.

График и результаты

Результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии выпускники получат не позднее 4 июня. Это позволит абитуриентам планировать подачу документов в вузы.

Следующий экзамен состоится 27 мая. Одиннадцатиклассники будут сдавать обязательную математику базового и профильного уровня.

Для пересдачи предусмотрены дополнительные дни: 3-4 июля. Выпускники могут пересдать один предмет в случае неудовлетворительного результата.