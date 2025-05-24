Оренбургские врачи впервые в РФ применили двойную навигацию при резекции печени

Оренбургские хирурги совершили медицинский прорыв. Впервые в России они успешно использовали комбинацию двух передовых технологий во время сложной операции. Речь идёт о лапароскопической резекции печени, выполненной в Оренбургской областной клинической больнице имени В. И. Войнова.

Новые стандарты хирургической безопасности

Интраоперационная навигация играет ключевую роль в обеспечении безопасности пациента. Это особенно важно для высокотехнологичных лапароскопических операций, таких как резекция печени или поджелудочной железы. Эти вмешательства проводятся в анатомически сложных зонах, требуя точного определения структур внутри тела.

Дополненная реальность в действии

Хирурги из Оренбурга уже более трёх лет применяют технологию дополненной реальности (AR) при резекциях печени. AR позволяет «видеть сквозь» ткани. Она выявляет критически важные сосуды, скрытые внутри органа. Кроме того, флуоресцентная визуализация в реальном времени, основанная на поглощении индоцианина зелёного (ICG) клетками печени, помогает хирургу точно находить опухоли и определять границы удаления части органа.

Историческая операция в Оренбурге

В конце марта 2025 года в областной больнице имени В. И. Войнова состоялась знаковая операция. Главный внештатный хирург областного Минздрава, заместитель главного врача по хирургии, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Демин, провёл лапароскопическую резекцию печени. Он впервые применил обе технологии одновременно.

В составе операционной бригады работали: хирург Дмитрий Демин, ассистенты Сергей Бондарь и Дмитрий Бахчеев, операционная сестра Юлия Бабина и анестезиолог Ара Геворкян.

Объединение технологий для точной резекции печени

Совместное применение двух навигационных систем позволило объединить их преимущества. Это создало трёхмерное понимание анатомии, что обеспечило безопасное удаление части печени. Комбинация цифровой и флуоресцентной визуализации демонстрирует успешное развитие высокотехнологичной лапароскопической хирургии.

Обе инновационные технологии, как по отдельности, так и в комплексе, весьма перспективны. Они могут стать частью общей системы хирургической безопасности и концепции «умной» цифровой операционной.