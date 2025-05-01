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2 мая 2025 г.
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С праздником Весны и Труда! Поздравление Генерального директора АО «Уральская Сталь»

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

Этот день – отличный повод сказать вам спасибо за ваш труд, за то, что каждый из вас вносит свой вклад в наше общее дело. Благодаря вам мы растем, двигаемся вперед и добиваемся успехов.

Отдельно хочется поблагодарить наших ветеранов – тех, кто много лет посвятил профессии, нашим предприятиям и компании. Ваш опыт, надежность и преданность делу – это основа, на которой мы строим наше будущее. Мы вас ценим и гордимся вами!

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семье и новых успехов в работе. Пусть ваш труд приносит не только результаты, но и радость!

С праздником!

Генеральный директор АО «Уральская Сталь» Д.Г. Сафин

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