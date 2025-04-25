Обувная фабрика «Юничел-Оренбург» законсервирована, 213 человек остались без работы

Производственный комплекс «Юничел-Оренбург», расположенный в Оренбургской области, приостановил свою деятельность. Фабрика, специализировавшаяся на выпуске обуви из давальческого сырья, была законсервирована.

Причины закрытия и сокращение персонала

Основной причиной остановки производства стал разрыв контракта с ключевым партнером. Это решение повлекло за собой значительные кадровые изменения на предприятии.

В связи с сокращением штата работу потеряли 213 человек. Такую информацию агентству ТАСС подтвердил Дмитрий Кулаков, первый заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области.

Текущее положение и судьба сотрудников

В настоящее время на территории комплекса остался только вспомогательный персонал. Он насчитывает 23 человека. Господин Кулаков подчеркнул, что права всех уволенных сотрудников были соблюдены.

Кроме того, региональные власти оказали содействие бывшим работникам фабрики. Им помогли с последующим трудоустройством.

Поиск новых возможностей не принес результата

Ранее руководство «Юничел-Оренбург» предпринимало попытки найти новых заказчиков. Совместно с Агентством инвестиционного развития Оренбургской области они искали пути загрузки мощностей фабрики.

Однако, как констатировал Дмитрий Кулаков, эти усилия не увенчались успехом. Достичь положительных результатов в поиске заказов на пошив обуви не удалось.

Комплекс выставлен на продажу

До остановки производства «Юничел-Оренбург» ежегодно выпускал около 300 тысяч пар обуви. Фабрика специализировалась на детской и женской обуви.

Сейчас производственный комплекс выставлен на продажу. Он расположен на земельном участке площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Собственник оценил объект в 200 миллионов рублей. Примечательно, что в декабре 2024 года его первоначальная цена составляла 250 миллионов рублей. Часть помещений комплекса уже сдана в аренду – первый этаж основного корпуса занимает сетевая торговая фирма.