Задержан Замглавы Оренбургремдорстрой на фоне расследования

По сообщениям местных СМИ, в Оренбурге произошло задержание в Оренбургремдорстрой. Правоохранительные органы взяли под стражу заместителя генерального директора крупной местной компании.

Подробности Задержания

По информации издания Orenday, ссылающегося на собственные источники, в субботу, 19 апреля, в Оренбурге задержали Дмитрия Сербина, занимающего пост заместителя генерального директора АО «Оренбургремдорстрой».

Задержание произошло сразу по его прилету в город. В аэропорту его доставили к следователю для проведения процессуальных действий.

Согласно данным источника, задержание высокопоставленного сотрудника осуществили в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Его текущий процессуальный статус – подозреваемый или обвиняемый – пока не уточняется.

Связь с Предыдущей Деятельностью

В 2022 году Дмитрий Сербин перешел из «Оренбургремдорстроя», где был заместителем гендиректора по экономике и финансам, в Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Он сменил Дмитрия Хусида, который вышел на пенсию.

В прошлом году, после многочисленных жалоб жителей на плохое состояние дорог, экс-губернатор Денис Паслер поручил освободить Сербина от должности на заседании правительства.

Возвращение и Новые Вопросы

После увольнения из госструктуры Дмитрий Сербин вернулся на работу в «Оренбургремдорстрой». Однако ситуация с качеством дорог не улучшилась.

Вероятнее всего, его недавнее задержание в Оренбургремдорстрой связано с ранее возбужденным уголовным делом, подробности которого не разглашаются.

Смена Руководства Компании

Недавно руководство АО «Оренбургремдорстрой» сменилось. Компанию возглавил Павел Юрченко, который до этого руководил Сорочинским дорожным управлением внутри той же организации.

Его предшественник, Виталий Шумских, покинул пост досрочно. Источник Orenday сообщает, что Шумских сейчас проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.