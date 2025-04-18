Уральской Сталью успешно пройден инспекционный контроль системы менеджмента качества

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подтвердил соответствие действующей системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В ходе трёхдневной проверки эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» работали совместно с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, оценивали тонкости производственных процессов.

Проверяющие отметили высокую квалификацию и открытость персонала комбината, заинтересованность металлургов в совершенствовании действующей СМК, а также клиентоориентированность в поставках штрипса трубопрокатным компаниям, прежде всего Загорскому трубному заводу.

По результатам инспекционного контроля СМК Уральской Стали признана соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ без выявленных несоответствий с продлением действующего сертификата.