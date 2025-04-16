Евгений Солнцев провел первые кадровые назначения: Оренбург получил врио министров здравоохранения и экономики

Первые решения врио губернатора

Врио губернатора Евгений Солнцев сделал первые кадровые назначения в правительстве Оренбургской области. Назначены исполняющие обязанности (врио) министров здравоохранения и экономического развития. Соответствующие указы подписаны и вступили в силу 15 апреля 2025 года.

Новые руководители министерств сменили Татьяну Савинову (Минздрав) и Игната Петухова (Минэкономразвития). Ранее Савинова и Петухов покинули правительство, где совмещали министерские посты с должностями вице-губернаторов.

Новые руководители ведомств

Андрей Шатилов – врио министра здравоохранения

Андрей Шатилов возглавил региональный Минздрав в статусе врио. До этого назначения он около пяти лет работал заместителем министра здравоохранения под руководством Татьяны Савиновой.

Шатилову 49 лет (родился в 1975 г.). Он выпускник Оренбургской государственной медицинской академии (1998) и Оренбургского государственного университета (ОГУ) по специальности «менеджмент организации».

Карьеру начал врачом-кардиологом в Оренбургской областной клинической больнице. Позже стал заместителем главного врача этой больницы по медицинской части. Также был главным внештатным специалистом-кардиологом регионального Минздрава.

Елена Здорова – врио министра экономического развития

Елена Здорова назначена врио министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Она заняла пост, который ранее занимал Игнат Петухов.

Здорова имеет более 15 лет стажа работы в структурах правительства региона. До последнего времени занимала должность заместителя министра экономического развития.

Новая врио министра – выпускница ОГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2001). В 2006 году получила второе образование по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Является кандидатом экономических наук (защитила диссертацию в 2005 году). В региональном правительстве работает с 2010 года, последовательно занимая различные должности в экономическом блоке.

Контекст назначений

Эти назначения стали первыми для Евгения Солнцева после его назначения на пост врио губернатора Оренбургской области. Они заполнили ключевые вакансии, образовавшиеся после ухода Савиновой и Петухова.

Важно отметить, что прежние руководители Минздрава и Минэкономразвития совмещали свои посты с должностями вице-губернаторов. Они курировали социальный и экономический блоки правительства соответственно.

Андрей Шатилов и Елена Здорова будут работать с приставкой «врио» до проведения выборов губернатора Оренбургской области. Ожидается, что выборы состоятся в сентябре 2025 года.