Евгений Солнцев рассказал о мерах по улучшению сбора и вывоза ТКО в Оренбургской области

Совещание по законопроектам и новые инициативы в сфере твердых коммунальных отходов

15 апреля в формате видеоконференции прошло совещание по законопроектной деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в своём телеграм-канале.

В ходе встречи представили правительственные инициативы, которые будут внедрены в ближайшее время. Особое внимание уделили выполнению задач по сбору и вывозу ТКО в регионах страны.

Положение Оренбургской области и планы развития

По основным показателям Оренбургская область занимает «зелёную зону». В регионе утверждены дорожные карты, под которые уже выделено финансирование. Также область обеспечена специализированной автотехникой для сбора и вывоза отходов.

В 2024 году планируется установить 427 новых контейнерных площадок и закупить 516 контейнеров. При этом 20 муниципалитетов получат субсидии на сумму 27 миллионов рублей для обустройства контейнерных площадок.

Работа по улучшению качества услуг

Губернатор отметил, что деятельность регионального оператора часто критикуют жители области. Сейчас при участии Правительства региона и контролирующих органов ведётся масштабная работа по улучшению ситуации. Цель — создать условия для эффективного управления сбором и вывозом ТКО.

На прошлой неделе Евгений Солнцев провёл рабочую встречу в Москве с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Петровичем Буцаевым. Ожидается, что в ближайшее время после всех согласований примут решение, которое оптимизирует работу оператора.

Это позволит минимизировать риски и повысить качество услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Оренбургской области.