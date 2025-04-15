Оренбургская делегация представит регион на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Участие Оренбуржья в международной выставке

Ташкент готовится принять V Международную промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия». Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля 2025 года на бизнес-арене CAEx Uzbekistan.

Промышленный потенциал Оренбургской области на выставке представит официальная делегация. Ее возглавит министр промышленности и энергетики региона Алексей Шарыгин.

В состав делегации войдут руководители ключевых предприятий Оренбуржья. Среди них АО «Уральская сталь», ООО «Полимерные технологии в строительстве», ООО «Оренбургский завод металлоконструкций», ООО «Маркет-56», ООО «Висла» и ООО «Пластик».

Фокус выставки: Партнерство и технологии

«Иннопром. Центральная Азия» традиционно соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Участники обсудят ключевые промышленные тренды и наладят деловые контакты. Главная цель – обмен опытом и поиск новых возможностей для партнерства.

Ключевым событием деловой программы станет главная пленарная сессия. Ее тема: «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий».

Ожидается участие высокопоставленных гостей. В их числе – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Также подтверждено участие заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. К диалогу приглашены руководители компаний и органов власти стран Центральной Азии и ЕАЭС.

Значение для сотрудничества

Предстоящая выставка подчеркивает важность укрепления экономических и торговых связей. Особенно это касается сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Иннопром. Центральная Азия» служит эффективной платформой для диалога. Она способствует продвижению кооперации в промышленности, науке и технологиях. Мероприятие нацелено на обмен опытом и развитие совместных инновационных проектов.