Неделя донорства в Оренбурге: Город готовится ко Дню донора и призывает спасать жизни

В Оренбурге стартовала Неделя донорства крови и костного мозга. Эта акция приурочена к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля.

Медики напоминают: донорство – это добровольный и безвозмездный акт помощи. Он жизненно необходим людям, нуждающимся в переливании крови или ее компонентов.

Эта неделя призвана повысить осведомленность о важности как донорства крови, так и не менее значимого донорства костного мозга.

Почему донорство так важно?

Донорская кровь и ее компоненты (такие как плазма и тромбоциты) требуются ежедневно. Они критически важны при проведении сложных операций, в лечении пострадавших в авариях, при родах с осложнениями.

Пациенты с тяжелыми заболеваниями, включая онкологические и гематологические, также остро нуждаются в донорской крови. Для многих переливание становится единственным шансом на жизнь.

Важно помнить: всего одна донация крови способна помочь спасти до трех пациентов. Это ощутимый вклад каждого донора.

Безопасно ли быть донором?

Сдача стандартной дозы крови (обычно 450 мл) является абсолютно безопасной процедурой для здорового человека. Это подтверждено многолетней медицинской практикой и научными исследованиями.

Более того, регулярные донации могут быть полезны. Они стимулируют процессы кроветворения и способствуют обновлению клеток крови в организме донора.

Мужчины могут сдавать кровь до 5 раз в год, женщины – до 4 раз. Необходимо соблюдать рекомендованные интервалы между процедурами.

Кто и как может стать донором?

Стать донором крови может практически любой здоровый человек старше 18 лет. Обязательное условие – масса тела не менее 50 кг и отсутствие медицинских противопоказаний.

Перед каждой донацией проводится бесплатный медицинский осмотр. Врачи оценивают состояние здоровья, измеряют давление, пульс, уровень гемоглобина. Также выполняется лабораторное исследование крови. Это гарантирует безопасность как для самого донора, так и для будущего реципиента.

Советы будущим донорам: накануне и в день сдачи крови рекомендуется избегать жирной пищи, хорошо выспаться, легко позавтракать и пить достаточное количество воды. Процедура обычно проводится на Областной станции переливания крови.

Стоит отметить, что донорство костного мозга – это отдельная процедура. Она требует вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга и имеет свои особенности.