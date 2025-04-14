Новотроицкие старшеклассники посетили Уральскую Сталь

Комбинат «Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единую группу компаний «Уральская Сталь») вновь распахнул двери для сотни новотроицких девятиклассников в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

На ознакомительном мероприятии они встретились с представителями руководства комбината, новотроицкого политехнического колледжа и новотроицкого строительного техникума и узнали об уникальных возможностях обучения в рамках проекта «Профессионалитет». В ходе обзорной экскурсии на промышленную площадку познакомились с историей предприятия, производственными процессами коксохимического, доменного, сталеплавильного и прокатного производства, а также с выходом на профпробы в управлении железнодорожного транспорта.

Справочно:

Новотроицкий политехнический колледж (НПК) является одним из трёх профессиональных образовательных организаций Оренбуржья, которые в 2022 году прошли конкурсный отбор федеральной программы «Профессионалитет» и получили средства на создание производственного кластера при поддержке Уральской Стали. На оснащение современным оборудованием мастерских и лабораторий в колледж поступили 100 млн рублей из федерального бюджета, 20 млн – из регионального. Еще 20 млн рублей как партнер программы и в рамках многолетнего сотрудничества с колледжем направила Уральская Сталь.

Переформатирован и сам процесс обучения студентов. НПК теперь готовит специалистов с практическими навыками в сокращенные сроки обучения:

до 2 лет – для рабочих профессий и специальностей

– для рабочих профессий и специальностей до 3 лет – для более сложных специальностей

Выпускники кластера будут иметь гарантированное трудоустройство на Уральской Стали по востребованным на комбинате профессиям: гидравлики, коксохимики, металлурги, электрики, сварщики, машинисты крана и локомотива.

Новотроицкий строительный техникум (НСТ) при поддержке комбината в 2025 году также включается в реализацию ФП «Профессионалитет» и получит средства на модернизацию инфраструктуры и учебных пространств в размере 150 млн рублей, в том числе 30 млн – от Уральской Стали. В рамках проекта обучение здесь возможно будет по 10 специальностям и профессиям.