Конфискованные автомобили у нетрезвых водителей из Оренбуржья отправили на нужды СВО

Изъятие за пьяное вождение

Судебные приставы Оренбургской области передали два внедорожника военным. Эти конфискованные автомобили ранее принадлежали водителям, уличенным в нетрезвом вождении.

Владельцы «Шевроле Нива» и «Киа Селтос» неоднократно садились за руль пьяными. Они создавали опасность для себя и других участников движения.

Закон (ст. 264.1 УК РФ) строго наказывает за такие повторные нарушения. Он предусматривает не только уголовную ответственность, но и конфискацию транспортного средства. В результате, двое жителей региона лишились своих машин.

Передача конфискованных автомобилей военным

Передачу техники организовали сотрудники Бузулукского городского отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Автомобили «Шевроле Нива» и «Киа Селтос» направлены для нужд специальной военной операции (СВО).

Это стало возможным благодаря официальному взаимодействию. ФССП России и Министерство обороны РФ имеют соглашение о передаче имущества, обращенного в собственность государства.

Предупреждение водителям

Главное управление ФССП по Оренбургской области напоминает о последствиях. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет суровое наказание.

Водителям грозит лишение прав. Кроме того, их автомобиль может быть конфискован в доход государства.