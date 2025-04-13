Пожар на подстанции «Индустриальная» обесточил Степной микрорайон

Вспышка на энергообъекте

Ранним утром 13 апреля Оренбург столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Пожар на подстанции «Индустриальная» вызвал перебои с электричеством.

Инцидент произошел в Степном микрорайоне, рядом с ТК «Мармелад». Сильный хлопок разбудил жителей около пяти утра. Густой дым был виден из разных частей города.

Компания «Оренбургэнерго» подтвердила факт возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь удалось быстро локализовать.

Последствия пожара на подстанции в Оренбурге

«Оренбургэнерго» сообщило детали происшествия. Возгорание охватило около 10 квадратных метров на территории подстанции «Индустриальная».

Компания оперативно отреагировала на аварию. Энергетики переключили потребителей Степного микрорайона на резервные источники питания. Это коснулось жилых домов и социальных объектов.

Ликвидация последствий и восстановительные работы

Пожар на подстанции «Индустриальная» полностью потушен. В тушении участвовали 20 человек и 7 единиц техники. Основные силы предоставило МЧС России: 14 сотрудников и 4 машины.

Однако, несмотря на ликвидацию огня, над объектом все еще виден дым. Территория вокруг подстанции оцеплена. Полиция и другие службы работают на месте. Причина возгорания пока устанавливается.

Тем временем, «Оренбургэнерго» готовит ремонтные бригады. К восстановительным работам привлекут 39 специалистов и 8 единиц спецтехники.