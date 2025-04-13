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13 апреля 2025 г.
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Взрыв у Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге: Пожар потушен, пострадавших нет

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Взрыв у Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге вызвал пожар ранним утром во вторник. Инцидент встревожил местных жителей, и обошелся без пострадавших.

Взрыв у Сакмарской ТЭЦ Оренбург: Свидетельства очевидцев

Около 5:10 утра по местному времени (3:10 МСК) жители Оренбурга услышали сильный хлопок. Вскоре после этого на северо-востоке города, в районе ТЭЦ, вспыхнул пожар.

Над местом происшествия поднялся столб черного дыма. Некоторые горожане также сообщили об отключении электроэнергии в своих домах.

Предварительная причина и реакция служб

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание. Оно произошло на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой.

На место немедленно прибыли экстренные службы. Пресс-служба МЧС по Оренбургской области подтвердила информацию о возгорании.

К настоящему времени открытое горение полностью ликвидировано. По официальным данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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