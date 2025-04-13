Управляющий директор АО «Уральская Сталь» поздравляет новотройчан с юбилеем города

Дорогие жители Новотроицка!

От души поздравляю наш любимый город с юбилеем — 80-летием!

Это значимая дата символизирует богатую историю, трудолюбие и единство всех поколений новотройчан, кто своим трудом и талантом создавал и продолжает развивать Новотроицк.

При участии комбината и всех неравнодушных к его судьбе граждан город стал более уютным и комфортным, стильным и привлекательным местом, где рождаются мечты и воплощаются в жизнь важные проекты. Мы гордимся нашими общими достижениями и его неповторимой атмосферой!

Желаю нашему самобытному городу дальнейшего процветания и яркого будущего! Пусть на его улицах будет радостно от счастливых лиц и детского смеха, а в домах – уютно и гармонично от любви и взаимопонимания. Пусть каждый день его неповторимая история продолжает пополняться славными страницами!

С юбилеем, Новотроицк! Вперёд к новым свершениям, город счастливых людей!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв