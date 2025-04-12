Оренбуржцы могут сфотографироваться с «Шайбой» Овечкина на местной ферме

Телка по кличке «Шайба», ставшая символом рекорда Александра Овечкина, привлекает внимание. Теперь у жителей Оренбургской области появилась возможность сфотографироваться с необычным подарком знаменитому хоккеисту.

Где искать «Шайбу»?

На ферме в Саракташском районе Оренбургской области проживает телка с номером 8 895 – «Шайба». Это число символизирует 895 шайб, забитых Александром Овечкиным. Корову голштинской породы подарили спортсмену в честь его нового рекорда. Фермер даже узнавал о стоимости доставки телки в США.

Локальная знаменитость

Пока «Шайба» остается на ферме, она превратилась в местную достопримечательность. Специальный плакат приглашает всех желающих сфотографироваться с коровой Овечкина. Этот уникальный опыт привлекает как поклонников хоккея, так и любителей необычных фото.

Зачем Овечкину телка?

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин, побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 895 шайб. В честь этого события фермер Руслан Сагитов из Саракташского района подарил ему телку. Спортсмен может забрать корову в любое время.