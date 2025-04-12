ФК «Оренбург» уступил «ЦСКА» дома, пропустив два безответных гола

Сегодня, в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, ФК «Оренбург» потерпел поражение от ФК «ЦСКА» со счетом 0:2. Игра состоялась в Ростошах, оставив местных болельщиков разочарованными.

Ход игры и ключевые моменты

На поле встретились «Газовики» и армейцы. Однако, несмотря на поддержку более пяти тысяч зрителей, ФК «Оренбург» не смог поразить ворота соперника. За ФК «ЦСКА» отличились Иван Обляков и Секу Койта, обеспечив победу своей команде.

Положение команд в турнирной таблице

Стоит отметить, что в предыдущем туре ФК «Оренбург» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:1. ФК «ЦСКА», в свою очередь, обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. К сожалению, поражение в этом матче опустило ФК «Оренбург» на 16-е место в турнирной таблице. Это создает серьезные трудности для команды в борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.