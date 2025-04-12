Уральская Сталь успешно прошла аудит системы менеджмента качества

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подтвердила соответствие действующей интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 50001:2018

В ходе четырёхдневной комплексной проверки аудиторы органа по сертификации «ДЭКУЭС», совместно с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов. Они провели проверку работы практически всех подразделений комбината с учетом соответствия их работы стандартам:

  • ISO 9001:2015, определяющего требования к системам менеджмента качества;
  • ISO 14001:2015, устанавливающего требования к системе экологического менеджмента;
  • ISO 45001:2018, обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья;
  • ISO 50001:2018, обуславливающего требования к системе энергоменеджмента.

Проверяющие отметили командный подход, стремление металлургов к совершенствованию в этих областях, а действующую ИСМ — соответствующей всем требованиям. По результатам надзорного аудита Уральской Стали будут продлены сертификаты соответствия стандартам ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018 ещё на 3 года. По итогам ресертификационного аудита будет выдан новый сертификат соответствия требованиям ISO 50001:2018 сроком на 1 год.

Наличие данных сертификатов свидетельствует о стремлении предприятия к совершенствованию в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам безопасности труда и энергоменеджмента.

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