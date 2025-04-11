Металлурги приглашают на турнир по хоккею на Кубок Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») проводит турнир по хоккею между любительскими командами. Торжественное открытие 12 апреля в 11.00 в Ледовом дворце «Победа».

Между собой сыграют команды новотроицких металлургов «Уральская Сталь», подмосковных трубопрокатчиков «ЗТЗ», челябинских «ЧТПЗ» и екатеринбургских «ВИЗ». Хоккеистам предстоит сыграть друг с другом в ходе четырех поединков.

Торжественное закрытие мероприятия и награждение победителей состоится в этот же день после финальной игры. По итогам турнира также определят и наградят лучшего игрока, нападающего, защитника и вратаря.

В программе: красочное 3D mapping шоу, а также ростовые куклы и аквагрим для маленьких болельщиков. Вход для всех желающих свободный. Для тех, кто не сможет посетить турнир, будет организована трансляция игр онлайн.

Уральская Сталь — ВИЗ

https://vkvideo.ru/video-195252038_456240784

ЗТЗ — ЧТПЗ

https://vkvideo.ru/video-195252038_456240787

Игра за 3-4 места

https://vkvideo.ru/video-195252038_456240788

Игра за 1-2 место

https://vkvideo.ru/video-195252038_456240789