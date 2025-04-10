Более тридцати студентов НФ НИТУ МИСИС стали стипендиатами Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») отметил корпоративными стипендиями, по итогам первого семестра 2024-2025 учебного года, 32 самых успешных студента новотроицкого филиала НИТУ МИСИС.

Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность ребятам в торжественной обстановке вручил директор по персоналу Уральской Стали Андрей Завалишин и заместитель управляющего директора по трансформации ТОиР Александр Белый.

Стипендиальная программа от комбината в базовых учебных заведениях – НПК и НФ НИТУ МИСИС – действует почти 20 лет. Отличники и активисты имеют возможность получать вознаграждение от металлургов дважды в год по итогам первого и второго семестров. В конце апреля металлурги планируют вручить стипендии успешным студентам политехнического колледжа. В этом году размер выплат составил от 11 до 24 тыс. рублей.