Попытка атаки БПЛА в Оренбурге: Перехват дронов, эвакуация на двух заводах

Утром в Оренбурге пресекли попытку атаки БПЛА. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Однако два крупных промышленных предприятия временно эвакуировали персонал в качестве меры предосторожности.

Детали инцидента

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате четырех дронов. Инцидент произошел между 6:30 и 7:05 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа направлялись, по предварительным данным, на военный объект в районе города.

Атаку удалось успешно отразить. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев подтвердил факт атаки и отсутствие серьезных последствий.

Реакция властей и служб

Евгений Солнцев призвал жителей Оренбурга сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация находится под полным контролем властей. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие.

Кроме того, территорию в Протопоповской роще оцепили. По данным местного телеканала ОРТ, там могли упасть обломки одного из сбитых беспилотников. На месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Прибыли также представители ФСБ.

Последствия для города

В качестве меры предосторожности два предприятия временно приостановили работу. Сотрудников Оренбургского гелиевого завода и Оренбургского газоперерабатывающего завода отпустили домой. Об этом сообщает местный информационный портал 56orb.ru, ссылаясь на свои источники.

Международный аэропорт Оренбург имени Юрия Гагарина продолжает функционировать в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта подтвердила корреспонденту, что отмен или задержек рейсов не зафиксировано. Воздушное сообщение с городом не прерывалось.

Таким образом, попытка атаки БПЛА в Оренбурге была успешно отражена силами ПВО. Серьезных последствий для городской инфраструктуры и населения удалось избежать. Власти продолжают контролировать ситуацию.