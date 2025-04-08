Амнистия для гаражей: Как жители Оренбурга узаконивают свою собственность

Оформление гаражей в Оренбурге по программе «гаражной амнистии»

Оренбуржцы активно пользуются программой «гаражной амнистии». В 2023 году было оформлено 2388 объектов, а в 2024 году — ещё 2853. В общей сложности, с начала действия программы (сентябрь 2021 года) зарегистрировано более 7000 объектов. Программа продлится до сентября 2026 года, и рассматривается вопрос о её продлении.

Условия участия в программе

Программа упрощает оформление прав на гаражи и земельные участки под ними, построенные до 30 декабря 2004 года. Гаражи должны быть капитальными строениями. Самовольные постройки, подземные гаражи в многоэтажных домах и офисных комплексах, а также гаражи, построенные после указанной даты, не подпадают под амнистию. Оформить гараж могут как первоначальные владельцы, так и их наследники или покупатели.

Необходимые документы

Для оформления гаража по программе достаточно предоставить одно заявление и подтверждающие документы, например, решение органа власти о предоставлении земельного участка, документы о выплате пая в гаражном кооперативе, технический паспорт на гараж и другие. Наследникам также потребуется свидетельство о праве на наследство.