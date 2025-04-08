Вывоз мусора в ПФО: Тарифы разнятся, жалобы на операторов – нет

В Оренбурге временно разрешился спор с региональным оператором ООО «Природа». Компания продолжит работу до мая 2025 года. Ранее оператор указывал на низкие тарифы как причину возможного ухода. 56orb рассмотрели, как тарифы на вывоз мусора в ПФО отличаются в разных городах.

Низкие тарифы в Оренбурге

В начале года ООО «Природа» объявило о возможном прекращении работы в Оренбургской области. Основной причиной компания назвала установленные несколько лет назад низкие тарифы.

Текущий тариф для жителей Оренбурга составляет 81 рубль с человека. В пересчете на объем это 681,31 рубля за кубический метр.

Петр Александрович, директор ООО «Природа», заявил на пресс-конференции, что для рентабельной работы тариф необходимо поднять до 200 рублей с человека. Он подчеркнул, что тарифы в Оренбуржье являются самыми низкими в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Сравнение с другими городами ПФО

Чтобы проверить утверждение о самых низких тарифах, проанализировали стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в крупных городах ПФО. Расчеты велись на одного человека.

Самара: Выше тарифы, знакомый подрядчик

В Самаре стоимость вывоза мусора выше. Жители платят в среднем 101,09 рубля с человека. Тариф за кубометр составляет 622 рубля.

Ранее, после смены основного оператора с ООО «ЭкоСтройРесурс» на АО «Экология», были попытки поднять тарифы. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вмешалась, и тариф снизили до 584 рублей за кубометр.

Примечательно, что ООО «Природа» также работает в Самаре, но в качестве подрядчика. Директор Петр Александрович отметил более благоприятные условия работы в этом регионе по сравнению с Оренбуржьем.

Тарифы в Башкортостане

В Башкортостане действуют несколько региональных операторов: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», ООО «Экосити» и ООО «Экология Т».

Жители республики платят в среднем около 100 рублей с человека. Например, для ООО «Экосити» тариф на 2025 год установлен в 697,21 руб./куб. м (более 100 руб./чел.). Для МУП «Спецавтохозяйство» – 611,84 руб./куб. м (97-99 руб./чел.).

Тарифы в Челябинске

В Челябинской области вывозом ТКО занимается ООО «ЦКС». В 2025 году тарифы также выросли. Согласно постановлению правительства, жители платят 105,57 рубля с человека (606,75 руб./куб. м).

Тарифы на вывоз ТКО в Казани

Татарстан не стал исключением в повышении тарифов. В Казани плата за вывоз мусора составляет примерно 117-122 рубля с человека. Оператор ООО «УК „ПЖКХ“» установил тариф 598,49 руб./куб. м, а ООО «Гринта» – 614,95 руб./куб. м.

Сколько платят за вывоз мусора в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород выделяется одними из самых высоких тарифов в ПФО. Компания ООО «Нижэкология-НН» взимает 169,91 рубля с человека (779,3 руб./куб. м).

При этом местные жители часто жалуются в социальных сетях на качество работы оператора. Они отмечают переполненные контейнеры и заваленные мусорные площадки.

Описание изображения: Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов на фоне городского пейзажа.

Плата за вывоз ТКО в Пермском крае

В Пермском крае услуга по вывозу отходов также обходится недешево. С начала 2025 года плата составила 138,51 рубля с человека.

Более того, с 1 июля 2025 года ожидается значительное повышение тарифов – в среднем на 57%. Плата для жителей многоквартирных домов достигнет 186,39 руб., для частного сектора – 218,69 руб. с человека.

Выводы: Оренбург платит меньше, но проблемы общие

Анализ тарифов в крупных городах ПФО подтверждает: жители Оренбургской области действительно платят за вывоз мусора меньше соседей. Таким образом, тарифы на вывоз мусора в ПФО показывают значительный разброс.

Однако, несмотря на разницу в ценах, жалобы на качество услуг региональных операторов – несвоевременный вывоз, неубранные площадки – остаются общей проблемой для многих регионов.