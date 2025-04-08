Футбольный клуб «Оренбург» добыл третью победу в сезоне в выездном матче против «Пари НН»

«Оренбург» одержал важную гостевую победу над «Пари НН» в рамках чемпионата России, завершив встречу со счетом 2:1. Поединок на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе порадовал зрителей обилием ярких моментов уже в первом тайме. Посмотреть за этим праздником футбола между двумя претендентами на вылет могли все желающие, у кого пройдена париматч регистрация.

Гости открыли счет на 24-й минуте благодаря точному удару защитника Артема Касимова. Однако радость от забитого мяча была омрачена – автор гола получил травму ноги и был вынужден покинуть поле. В концовке первого тайма аргентинский нападающий Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев на 45+1-й минуте. Однако хозяева еще до перерыва смогли сократить отставание до минимума, реализовав пенальти на 7-й компенсированной к первому тайму минуте.

По итогу счет 2:1 в пользу «Оренбурга» продержался до самого финального свистка. Это третья победа для уральского коллектива, который благодаря успеху в Нижнем Новгороде смог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив воронежский «Факел».