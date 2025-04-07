В Оренбуржье стартовала весенняя «Монетная неделя»

С 7 по 19 апреля по всей стране проходит акция по возврату монет в оборот.
В Оренбургской области обмен мелочи теперь возможен не только в банках, но и в сетевых магазинах.
Что такое «Монетная неделя»?
«Монетная неделя» — всероссийская акция, направленная на возврат накопившихся монет в наличный оборот. Она проводится дважды в год при поддержке Банка России.
Цель инициативы — сократить объем неиспользуемой мелочи, скопившейся у населения, и тем самым повысить эффективность денежного обращения.
Где можно сдать монеты?
В Оренбуржье к акции присоединились 55 банковских офисов и 480 торговых точек. Обменять монеты можно:
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в отделениях банков (с возможностью зачисления на счёт),
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в магазинах-партнёрах акции.
Допускаются монеты в любом состоянии, при этом при обращении в банк потребуется паспорт. Для удобства и сокращения времени операции рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу.
Результаты прошлых акций
Во время осенней акции 2024 года жители Оренбургской области сдали в банки 249 тысяч монет — на 20% больше, чем весной.
В целом за год в регионе вернули в оборот 1,1 миллиона рублей, общий вес монет составил более одной тонны.
Где узнать подробности?
Актуальную информацию об условиях участия и адресах точек обмена можно найти на официальном сайте акции: монетнаянеделя.рф.