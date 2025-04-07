В Оренбуржье стартовала весенняя «Монетная неделя»

С 7 по 19 апреля по всей стране проходит акция по возврату монет в оборот.

В Оренбургской области обмен мелочи теперь возможен не только в банках, но и в сетевых магазинах.

Что такое «Монетная неделя»?

«Монетная неделя» — всероссийская акция, направленная на возврат накопившихся монет в наличный оборот. Она проводится дважды в год при поддержке Банка России.

Цель инициативы — сократить объем неиспользуемой мелочи, скопившейся у населения, и тем самым повысить эффективность денежного обращения.

Где можно сдать монеты?

В Оренбуржье к акции присоединились 55 банковских офисов и 480 торговых точек. Обменять монеты можно:

в отделениях банков (с возможностью зачисления на счёт),

в магазинах-партнёрах акции.

Допускаются монеты в любом состоянии, при этом при обращении в банк потребуется паспорт. Для удобства и сокращения времени операции рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номиналу.

Результаты прошлых акций

Во время осенней акции 2024 года жители Оренбургской области сдали в банки 249 тысяч монет — на 20% больше, чем весной.

В целом за год в регионе вернули в оборот 1,1 миллиона рублей, общий вес монет составил более одной тонны.

Где узнать подробности?

Актуальную информацию об условиях участия и адресах точек обмена можно найти на официальном сайте акции: монетнаянеделя.рф.