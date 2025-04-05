В Новотроицке вновь состоится турнир по хоккею на Кубок Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») организует турнир по хоккею между любительскими командами. Турнир будет проведен четвертый год подряд, в этот раз пройдёт под эгидой празднования 70-летия предприятия.

Торжественное открытие состоится 12 апреля в 11:00 на площадке Ледового дворца «Победа». Между собой сыграют команды новотроицких металлургов «Уральская Сталь», подмосковных трубопрокатчиков «ЗТЗ», челябинских «ЧТПЗ» и екатеринбургских «ВИЗ». Хоккеистам предстоит сыграть друг с другом в ходе четырех поединков.

В программе: красочное 3D mapping шоу, а также ростовые куклы и аквагрим для маленьких болельщиков. Вход для всех желающих свободный.

Торжественное закрытие мероприятия и награждение победителей состоится в этот же день после финальной игры. Управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв вручит победителям и призерам кубки и памятные подарки. По итогам турнира также определят лучшего игрока, нападающего, защитника и вратаря.

Традиционно на Уральской Стали уделяется особое внимание популяризации и развитию физкультуры и спорта. Ледовый дворец «Победа» был открыт в Новотроицке в 2015 году при участии металлургов. В рамках социально-экономического партнерства с регионом и городом на его строительство комбинат тогда направил порядка 300 млн рублей.