Уральская Сталь поставила прокат для моста через реку Сим

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») поставил уникальный прокат для возведения автодорожного моста через реку Сим в Челябинской области.

Металлоконструкции пролётного строения моста изготовлены на мощностях тюменского завода «СтальМост» из атмосферостойкого толстолистового проката стали марки 14ХГНДЦ производства Уральской Стали.

Мосты, возведённые из данного металлопроката, соответствуют высоким требованиям по прочности (С390), ударной вязкости при низких температурах и сплошности (отсутствие внутренних дефектов). Эта марка стали по СТО 13657842-1-2009 с повышенным сопротивлением к атмосферному воздействию является разработкой Уральской Стали совместно с ЦНИИчерметом им. И.П. Бардина. Её коррозионностойкие свойства позволяют эксплуатировать металлоконструкции без лакокрасочного покрытия, обеспечивая сокращение эксплуатационных затрат до 30% в течение жизненного цикла. В настоящее время в РФ успешно эксплуатируется уже более 12 мостовых сооружений из стали 14ХГНДЦ.

Атмосферостойкая сталь востребована в мостостроении, но применяется в жилищном и промышленном строительстве, вагоностроении и даже в архитектуре. Одним из перспективных направлений является производство универсальных блок-мостов из этой стали. В настоящее время в мостостроении отсутствует единый проект универсальных блок-мостов для массового строительства через небольшие реки и вдали от федеральных магистралей. Новизна заключается в разработке проектной документации и применении для постройки такого моста запатентованной атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ класса прочности С390 по СТО 13657842-1-2009.

Справочно:

Мост через реку Сим возводится на одной из ключевых магистралей страны – трассе М-5 «Урал» Москва-Челябинск. Его появление значительно улучшит безопасность и пропускную способность трассы, что важно для роста экономики и транспортной инфраструктуры региона.

Строительство километрового моста стартовало в 2024 году. У эстакады 28 опор высотой 46 метров и 27 пролётов. Три из них выполнены из атмосферокоррозионностойкого металла Уральской Стали, остальные – железобетонные. Общий вес металлоконструкций – более 2 тыс. тонн. Выполнена первая надвижка собранного пролёта – 78 метров по оси моста.