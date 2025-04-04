Игнат Петухо прощается с «родным регионом», где стал отцом

Игнат Петухов завершает свою работу на посту вице-губернатора Оренбургской области. Его последний рабочий день назначен на 4 апреля 2025 года.

В правительстве региона Петухов отвечал за ключевые направления. Он курировал экономическую и инвестиционную политику. Кроме того, он возглавлял министерство, ведающее экономическим развитием, инвестициями, туризмом и внешними связями.

Карьера Игната Петухова в Правительстве Оренбуржья

Игнат Петухов начал свою карьеру в Оренбургской области в 2019 году. Первоначально он возглавил Корпорацию развития региона.

В 2021 году его назначили вице-губернатором, ответственным за экономику и инвестиции. С 2022 года Петухов эффективно совмещал эту должность с постом министра экономического развития.

Объявление об уходе и оценка работы

О своем решении Петухов сообщил во время заседания штаба. Штаб занимался вопросами устойчивого развития экономики региона.

Он поблагодарил коллег за сотрудничество. Также Петухов отметил значительный прогресс Оренбуржья в сфере инвестиций за последние пять лет.

Политик подчеркнул свою личную связь с регионом. «Оренбуржье стало для меня родным регионом», – отметил Петухов в интервью, добавив: «У нас с супругой родился сынок. У меня теперь один оренбуржец навсегда со мной».

Новый этап карьеры Игната Петухова

Игнат Петухов переходит на новое место работы. Однако детали его будущей должности пока не разглашаются.

Его предыдущий опыт включает работу в ОЭЗ «Алабуга«. Также он трудился в Счетной палате Свердловской области.

Этот кадровый шаг следует за недавними изменениями в руководстве. Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Сообщается, что некоторые члены команды Паслера также покинули Оренбуржье.