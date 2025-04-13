В Новотроицке финишировал турнир по хоккею на Кубок Уральской Стали

Комбинат «Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») организовал турнир по хоккею между любительскими командами новотроицких металлургов «Уральская Сталь», подмосковных трубопрокатчиков «ЗТЗ», челябинских «ЧТПЗ» и екатеринбургских «ВИЗ».

Приветствуя гостей и участников масштабного мероприятия, управляющий директор Уральской Стали Серегей Журавлёв отметил: «Сегодня в праздничный День космонавтики мы проводим яркий спортивный праздник ‐ турнир по хоккею, посвящённый 70-летию Уральской Стали. Хоккеисты четырех команд являются действующими металлургами, которые не боятся вызовов на рабочих местах и на льду, и показали нам прекрасную игру и яркие моменты. Благодарим ребят за мастерство и самоотдачу».

Итог игры между командами Уральской Стали и ВИЗ закончился со счётом 13:2 в пользу новотройчан. В матче между трубниками металлурги ЗТЗ показали характер, но в напряжённой борьбе уступили ЧТПЗ со счётом 2:5. В следующей встрече они сразились с командой «ВИЗ» за бронзу и победили.

В финале клюшки скрестили хоккеисты Уральской Стали и ЧТПЗ. В напряжённой игре больше голов забили челябинцы и закрыли матч со счётом 8:3, став лидером турнира. Новотроицким металлургам досталось серебро.

Лучшим вратарём признан Иван Скунцев ( ВИЗ )

признан ( ) Лучшим защитником — Егор Приезжин ( ЗТЗ )

— ( ) Лучшим нападающим — Сергей Илинев ( Уральская Сталь )

— ( ) Лучшим игроком — Антон Мистишенков (ЧТПЗ)

Торжественное закрытие мероприятия с награждением состоялось сразу после финальной игры. Победители и призеры были отмечены медалями и памятными подарками. Мероприятие собрало около 1 тысячи болельщиков, которые запомнили красивую игру хоккеистов и красочное 3D mapping шоу, ростовые куклы и аквагрим для маленьких болельщиков, а также сюрпризы и подарки от Уральской Стали.