Коронавирус: 12 мифов о смертельном вирусе Covid-19

Может ли регулярное промывание носа физиологическим раствором помочь предотвратить появление нового коронавируса?

Эффективны ли антибиотики для профилактики и лечения нового коронавируса?

Эффективны ли сушилки для рук при уничтожении вируса?

Насколько эффективны тепловые сканеры для обнаружения людей, зараженных новым коронавирусом?

Безопасно ли получать письма или посылки из Китая?

Могут ли домашние животные распространять коронавирус?

Может ли употребление чеснока предотвратить заражение новым коронавирусом?

Вирус поражает только пожилых людей, или же молодые люди также восприимчивы?

Вакцины против пневмонии защитят вас от нового коронавируса?

Поможет ли обтирание алкоголем или хлором убить новый коронавирус?

Может ли ультрафиолетовая лампа для дезинфекции убить вирус?

Может ли кунжутное/оливковое/подсолнечное масло блокировать проникновение вируса в организм?

Мы должны перестать целоваться навсегда?

Во всех странах по всему миру ведутся работы по борьбе с распространением коронавируса, дезинформация делает борьбу против смертельного Covid-19 вируса более затруднительной.

По состоянию на утро 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира, следует из статистики гонконгской газеты South China Morning Post.

За день коронавирус обнаружили еще в 11 странах мира. Как пишет Reuters, первые случаи заболевания подтвердили Бразилия, Пакистан, Швеция, Норвегия, Греция, Румыния, Алжир, Северная Македония, Грузия, Дания и Эстония. Коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Чтобы минимизировать воздействие вируса, федеральные организации здравоохранения работают над тем, чтобы информировать общественность о том, как мы можем сохранить свое здоровье и защитить себя от этой болезни.

Хотя меры предосторожности, такие как правильное мытье рук и прикрывание рта при кашле, являются эффективными методами предотвращения распространения микробов.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) составила список мифов , которые не помогут защитить вас от нового коронавируса, здесь собрано все от полоскания носа физиологическим раствором до чеснока.

Может ли регулярное полоскание носа физиологическим раствором помочь предотвратить появление нового коронавируса?

По данным ВОЗ, «нет никаких доказательств» того, что регулярное промывание носа физиологическими растворами защищало бы людей от вируса.

«Есть некоторые ограниченные доказательства того, что регулярное полоскание носа физиологическим раствором может помочь людям быстрее восстановиться после простуды», — заявляет организация. «Однако регулярное полоскание носа не предотвращает респираторные инфекции».

Эффективны ли антибиотики для профилактики и лечения нового коронавируса?

Поскольку новый коронавирус является вирусом, антибиотики не работают при лечении заболевания.

В настоящее время нет вакцины или специального лечения для вируса, однако, ВОЗ заявляет, что те, кто госпитализирован с новым коронавирусом, могут получать антибиотики, потому что «возможна бактериальная коинфекция».

По данным организации, некоторые специфические методы лечения нового коронавируса в настоящее время изучаются, но должны быть проверены в ходе клинических испытаний.

Эффективны ли сушилки для рук при уничтожении вируса?

ВОЗ заявляет, что сушилки для рук не эффективны для уничтожения нового коронавируса. Для защиты от вируса организация рекомендует часто протирать руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом.

Вы можете найти больше информации о мытье рук здесь .

Насколько эффективны тепловые сканеры при обнаружении людей, зараженных новым коронавирусом?

По данным ВОЗ, тепловые сканеры эффективны при обнаружении людей, у которых развилась лихорадка — симптом вируса.

Однако сканеры не могут обнаружить людей, которые были инфицированы, но еще не заболели лихорадкой, которая может развиться от двух до десяти дней после заражения человека.

Безопасно ли получать письма или посылки из Китая?

Согласно ВОЗ, получать почту из Китая безопасно, несмотря на то, что вирус, происходящий из Ухани, потому что «из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы долго не живут на таких объектах, как письма или пакеты».

Могут ли домашние животные распространять коронавирус?

Несмотря на многочисленные заявления, распространенные в социальных сетях, «нет доказательств того, что домашние животные, такие как собаки или кошки, могут быть заражены коронавирусом», согласно ВОЗ.

Тем не менее организация рекомендует тем, кто вступает в контакт с домашними животными, мыть руки после этого, поскольку она может защитить вас от различных распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла.

Может ли употребление чеснока предотвратить заражение новым коронавирусом?

По данным ВОЗ, хотя чеснок является «здоровой пищей, которая может иметь некоторые антимикробные свойства», «нет никаких доказательств» того, что употребление чеснока защитило людей от нового коронавируса.

Опасен ли вирус только для людей старшего возраста или молодые люди также восприимчивы?

По данным организации, новый коронавирус может заразить людей всех возрастов, однако пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями, такими как астма или диабет, «оказываются более уязвимыми к серьезным заболеваниям вирусом».

Защитят ли вас вакцины против пневмонии от нового коронавируса?

По данным агентства здравоохранения известные вакцины от пневмонии не обеспечивают защиты от вируса, и нет на сегодняшний день каких-либо существующих прививок, поскольку вирус «настолько нов и отличается от всех известных, и ему ему нужна собственная вакцина».

Поможет ли обтирание алкоголем или хлором всего тела убить новый коронавирус?

ВОЗ не рекомендует убивать вирусы, которые уже проникли в ваш организм, применение таких веществ, как алкоголь или хлор, может нанести вред одежде или слизистым оболочкам, таким как глаза и рот.

Однако спирт и хлор могут быть полезны при дезинфекции поверхностей, если они используются правильно.

Другие эффективные химические дезинфицирующие средства могут включать в свой состав «дезинфицирующие средства на основе отбеливателя / хлора, либо растворители, 75-процентный этанол, перуксусную кислоту и хлороформ».

Может ли ультрафиолетовая лампа для дезинфекции убить вирус?

По данным ВОЗ, ультрафиолетовые лампы не должны использоваться для стерилизации рук, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи.

Может ли применение кунжутного/оливкового/подсолнечного масла блокировать проникновение вируса в организм?

«Нет. Растительные масла не убивают новый коронавирус », — заявляет ВОЗ.

Ты должен перестать целоваться?

По мнению экспертов, одна из предосторожностей, которые вы можете принять, звучит как миф, но на самом деле эффективна в предотвращении распространения коронавируса, — это ограничить контакт, особенно поцелуи.

«Если в вашем сообществе циркулирует коронавирус, это очень разумно», — сказал Майкл Остерхолм, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Миннесоты.

«Это одна из немногих вещей, которые вы можете сделать сами, чтобы активно снизить риск».