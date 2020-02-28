Коронавирус COVID-19: как правильно мыть руки. Вирусолог советует

Как правильно мыть руки чтобы защитить себя от коронавируса COVID-19?

Сегодня многие заболевания медики называют «болезнью грязных рук». Действительно с немытыми руками связаны тысячи вспышек опасных инфекций. Анализ восьми независимых исследований показал, что мытье рук снижает заболеваемость респираторными заболеваниями на 21%, а обработка рук антибактериальным лосьоном — на 16%.

Вирусолог Марк ван Ранст рекомендует соблюдать гигиену, это самое важное:

«Вы должны мыть руки не только символически в течение 5 секунд, это не работает. Вы должны делать это в течение полных 20 секунд. Люди ненавидят считать секунды, но если вы дважды пропоёте Нappy Birthday to you (с днём рожденья тебя») то пройдут 20 секунд».

ВОЗ рекомендует регулярно мойте руки:

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его. Жидкое или кусковое мыло одинаково эффективно. Использовать/покупать антибактериальное мыло нет необходимости.

Антибактериальное мыло не эффективно

Анализ 27 статей в системе поиска научных публикаций Google Scholar, позволил авторам заключить об отсутствии разницы между эффективностью обычного мыла и антибактериального в бытовых условиях. Причем рассматривалась как эффективность в снижении количества бактерий на руках, так и в уменьшении частоты инфекционных заболеваний. Интересно, что в большинстве рассмотренных работ, показывающих хоть какую-то разницу в эффективности обычного и антибактериального мыла, были использованы почти не встречающиеся в коммерчески доступных продуктах концентрации триклозана — как минимум 1%. И только в одном исследовании, вроде как показывающем полезность антимикробного мыла, применялось средство с реалистичной концентрацией триклозана в 0,3% (в большинстве марок антибактериального мыла она составляет от 0,1% до 0,45%). При этом для достижения такого результата подопытным добровольцам пришлось проявить недюжинную настойчивость, моя руки 18 раз в сутки и не менее 30 секунд в течение пяти дней подряд!

Как правильно мыть руки чтобы защитить себя от коронавируса