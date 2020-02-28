Коронавирус COVID-19: не обнимайтесь и не здоровайтесь за руки при встрече

Коронавирусная инфекция COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. Опасное заболевание, которое может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.
Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики.
Как защититься от коронавируса (2019-нКоВ) Рекомендации ВОЗ.
- Не здоровайтесь за руку, не целуйтесь и не обнимайтесь при встрече. Лучше просто кивните головой, слегка улыбнитесь или поприветствуйте другого человека словами. Старайтесь посещать только немноголюдные или хорошо проветриваемые места. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра
- Не трогайте руками рот, нос и глаза, так как с грязных рук вирус или бактерии (микробы) быстро проникают в слизистые оболочки. Тем более, не ешьте в метро, автобусе или трамвае.
- Спирт, спирт быстро убивает бактерии коронавируса. Носите с собой спиртосодержащие салфетки или флакон жидкости для дезинфекции рук. Выйдя из транспорта или любого помещения, протрите ладони.
- Вам могут также понадобиться очки и перчатки, которые являются защитными средствами от капелек мокроты кашляющего человека. Перчатками вы реже дотрагиваетесь до рта, носа и глаз. А очки просто физически защищают вас от микробов, которые содержатся в капельках слюны чихающего или кашляющего больного.
- От заболевших людей держитесь на расстоянии 2 метра, так как именно на это расстояние разлетаются частички мокроты при кашле и чихании. Если нет возможности отойти, хотя бы прикройте рот и нос свитером или шарфом, отвернитесь в другую сторону. Старайтесь дышать не слишком глубоко, сделайте свое дыхание поверхностным.
- При выходе из дома всегда берите с собой шарфы, платки, в любой подозрительной ситуации ими можно прикрыться.