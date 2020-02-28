Коронавирус COVID-19: не обнимайтесь и не здоровайтесь за руки при встрече

Коронавирусная инфекция COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. Опасное заболевание, которое может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.

Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики.

Как защититься от коронавируса (2019-нКоВ) Рекомендации ВОЗ.