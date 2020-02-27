«Матрица 4». Последние новости, новые фото и видео со съёмок обсуждают в сети

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28 февраля 2020 г.

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Матрица

Сюжет

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды всё меняется — герой, сам того не желая, узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшным мире.

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Фото

Матрица 4
Матрица 4 // инстаграм

«Матрица 4» может получить нового бойца

До сих пор остающийся безымянным четвертый фильм франшизы о Матрице продолжает пополнять актерский состав: свой контракт подписала звезда сериала «Спартак: Кровь и песок» Эллен Холлман. Какую роль она сыграет в будущем блокбастере, пока неизвестно, но последние фото в социальных сетях дают повод для размышлений: в феврале Холлман сменила длинные золотые локоны на короткую черную стрижку.

Детали сюжета сиквела, над которым Лана Вачовски трудится вместе с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом, хранятся в тайне. Очевидно, что действие развернется в той же вселенной, где люди живут в компьютерной симуляции, управляемой высокоразвитыми машинами, которые добывают энергию из порабощенного человечества. Главным героем истории является Нео, судьба которого определена пророчеством: избранный должен спасти человечество, освободившись от симуляции и присоединившись к группе повстанцев.

Холлман будет сниматься в поистине звездном коллективе: уже подтверждено, что к своим легендарным образам вернутся Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит и другие. Визитная карточка актрисы — боевое искусство джиу-джитсу, а известность ей принесли роли отважных воительниц в сериалах «Спартак» и «В пустыне смерти». В ближайшее время Холлман появится и на широком экране в комедии «Монструозные проблемы».

Три фильма франшизы — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — суммарно заработали $1,6 миллиарда в мировом прокате и вошли в топ-10 самых востребованных картин для домашнего просмотра в год премьеры. Третья часть также стала первой в истории лентой, показы которой стартовали одновременно во всем мире.

«Матрица 4» может остаться без агента Смита

Один из основных актеров оригинальной трилогии о Матрице не вернется к своей роли в четвертом фильме: Хьюго Уивинг, создавший легендарный образ агента Смита, сообщил, что не участвует в репетициях будущего фантастического сиквела. Несмотря на разговоры об упоминании главного антагониста в сценарии и готовности актера к съемкам, что-то пошло не так…

В течение ближайшего месяца Хьюго Уивинг будет занят рекламной кампанией спектакля The Visit в Национальном театре Великобритании, а на сцене постановка будет идти до 13 мая. Именно поэтому актер не сможет принять участие в создании новой части франшизы. В комментарии к новости Уивинг уточнил, что предложение играть в театре поступило раньше, и он пытался совместить графики репетиций спектакля и съемок в фильме. Однако согласование заняло так много времени, что режиссер Лана Вачовски посчитала участие Уивинга в новой ленте невозможным.

По слухам, агент Смит прописан в сценарии «Матрицы 4», но что будут делать создатели фильма без ключевого актера франшизы? Фанаты не хотели бы видеть в этом образе никого иного, но похоже, что дело идет к поиску нового исполнителя роли. К счастью, уже подтверждено, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся в обличьях Нео и Тринити, а вместе с ними на экране появятся их коллеги Джада Пинкетт Смит (Ниобе) и Ламбер Вильсон (Меровинген). В Матрице окажутся и новые для вселенной лица: Джонатан Грофф («Охотник за разумом»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Джессика Хенвик («Железный кулак») и другие.

В этот раз Лана Вачовски будет режиссировать фильм в одиночку: по неизвестным причинам Лилли Вачовски не участвует в производстве ленты. Съемки «Матрицы 4» начнутся уже в этом году, а премьера запланирована на май 2021 года.

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