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27 февраля 2020 г.

В Оренбуржье стабильно снижаются показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, заболеваемость сократилась на 8,5 процента, а смертность от туберкулеза снизилась на 6 процентов.

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В Оренбуржье стабильно снижаются показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, заболеваемость сократилась на 8,5 процента, а смертность от туберкулеза снизилась на...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, заболеваемость сократилась на 8,5 процента, а смертность от туберкулеза снизилась на 6 процентов.

Для борьбы с опасным инфекционным заболеванием в регионе сформирована структура взаимодействия всех заинтересованных служб. Укрепилась материально-техническая база лечебных учреждений за счет создания межрайонных центров, оснащенных компьютерными томографами, что облегчает обследования населения на местах. В Областном клиническом противотуберкулезном диспансере с 2015 года работает лаборатория молекулярно-генетического анализа, позволяющая уточнить диагноз в течение 24-72 часов и подобрать своевременное адекватное лечение. Остается актуальным проведение медицинскими организациям первичного звена вакцинации новорожденных, иммунодиагностики, массовой ежегодной флюорографии с 14 лет на современных цифровых установках. В Оренбургской области охват населения всеми видами профилактических осмотров, включая иммунодиагностику (пробы Манту и Диаскинтеста) держится последние 3 года на стабильно высоком уровне и в 2019 году составил 87,3 процента (РФ – 72,7 процента); флюорографическими – 85,5 процента (РФ – 67,3 процента).

Развитию областной фтизиатрической службы способствует поддержка региональной власти. Так, на укрепление материально-технической базы Областного клинического противотуберкулезного диспансера в 2019 году из областного бюджета выделено более 270 миллионов рублей. Благодаря этому завершен капитальный ремонт хирургического корпуса, приобретен компьютерный томограф и другая лечебно-диагностическая аппаратура, что очень важно для качественного оказания медицинской помощи.

Специалисты подчеркивают: главное – раннее выявление туберкулеза и адекватное вовремя начатое лечение. Своевременное профилактическое обследование – неотъемлемое условие полноценной и здоровой жизни.

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