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27 февраля 2020 г.

Наказан директор УК, из-за работы которой обрушилась кровля многоквартирного дома

Виновному назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Прокуратура Тюльганского района завершила проверку, порученную прокуратурой области в связи с частичным разрушением под тяжестью снега кровли одного из многоквартирных домов.

Установлено, что 1 февраля 2020 года из-за скопления снега на крыше многоквартирного дома № 7 по ул. Пионерской в п. Тюльган произошло ее частичное обрушение. Фрагменты кровли провалились в чердачное помещение.

Как выяснилось, обрушение не причинило вреда жизни и здоровью граждан, не нанесло ущерба собственникам квартир и их имуществу. Эвакуация людей не потребовалась.

Спустя двое суток все ремонтные работы на объекте были завершены, целостность кровли восстановлена.

Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности управляющей компании, на обслуживании которой находится пострадавшее здание. В частности, выяснилось, что своевременная очистка снега и наледи с крыш многоквартирных домов не производилась. Данное обстоятельство могло стать одной из причин происшествия.

В целях устранения нарушений законодательства в адрес директора управляющей компании прокуратурой района внесено представление.

Кроме того, по постановлению надзорного ведомства он же привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Виновному назначен административный штраф в размере 25 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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