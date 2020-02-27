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27 февраля 2020 г.

Оренбуржцы стали чаще обращаться в прокуратруру

В 2019 году в органы прокуратуры области поступило свыше 48 тыс. обращений, что на 8% больше, чем в 2018 году (44,5 тыс.).

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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О результатах работы органов прокуратуры области по рассмотрению обращений за 2019 год

Статистические данные свидетельствуют о наметившейся тенденции к увеличению числа обращений в органы прокуратуры области. Так, в 2019 году в органы прокуратуры области поступило свыше 48 тыс. обращений, что на 8% больше, чем в 2018 году (44,5 тыс.).

Прослеживается увеличение числа обращений на нарушения трудового законодательства (на 23,4%); на нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (на 45,1%); на правовые акты представительных и исполнительных органов власти и местного самоуправления (на 85,5%). Предприниматели стали чаще (на 36,7%) обращаться в прокуратуру с жалобами, на 20,5% выросло число обращений в сфере исполнительного производства, на 20,3% – число обращений осужденных по вопросам соблюдения их прав при исполнении уголовных наказаний.

В 2019 году граждане чаще всего обращались в надзорное ведомство по вопросам:

  • — надзора за исполнением трудового, жилищного законодательства, законодательства в сфере ЖКХ, об исполнительном производстве; за соблюдением прав и интересов несовершеннолетних,;
  • — на нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, в том числе на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания;
  • — на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания, в том числе на действия (бездействие) и решения следователей МВД России,
  • — по вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

Каждое шестое из разрешенных прокурорами обращений признано обоснованным. Число удовлетворенных обращений увеличилось на 7,6% по сравнению с данными за 2018 год.

Динамика роста обоснованных обращений в 2019 году наблюдалась при обжаловании нарушений норм трудового законодательства – на 63,1% (с 756 до 1 233). Причиной увеличения количества удовлетворенных обращений в данной сфере стал рост общего количества поступивших обращений (на 23,4%), а также активная позиция прокуратуры по защите трудовых прав граждан. Прокурорами по результатам рассмотрения обращений граждан выявлялись и пресекались нарушения порядка заключения трудовых договоров, выплаты заработной платы, сокращения работников, при наличии оснований применялись исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

На 78,4% (с 37 до 66) возросло число обоснованных обращений по пенсионным вопросам. Это объясняется активной позицией органов прокуратуры в вопросах восстановления прав граждан в судебном порядке.

В истекшем году зафиксировано вполовину (на 50,7% или с 75 до 113) больше удовлетворенных жалоб на нарушения в сфере законодательства об административных правонарушениях. Как правило, они касались обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. Нередко в целях восстановления законности прокурорами использовались полномочия по принесению протестов на незаконные решения административных органов.

Повышенная активность представителей бизнеса закономерно повлекла за собой рост числа обоснованных обращений о нарушениях законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их число увеличилось на 76,5 % (с 17 до 30).

В ходе рассмотрения поступивших в органы прокуратуры области обращений выявлено почти 8,5 тыс. нарушений законодательства. Для их устранения наиболее активно использовалась такая мера прокурорского реагирования как направление исков и заявлений в суд. В общем массиве принятых мер иски составили 60%.

По результатам рассмотрения практически каждого третьего обращения прокурорами вносились представления об устранении выявленных нарушений законодательства (более 1,7 тыс.). Также в целях восстановления законности ведомством применялись полномочия по привлечению виновных лиц к административной ответственности (около 370 дел), по принесению протестов (около 180). В 50 случаях для предотвращения нарушений закона потенциальным виновникам объявлены предостережения.

Проделанная прокурорами работа по рассмотрению обращений способствовала восстановлению в каждом конкретном случае нарушенных прав граждан.

ИсточникПрокуратура Оренбургской области
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