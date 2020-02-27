Прокуратура требует снести аварийные дома в Оренбурге

Прокуратура г. Оренбурга, реализуя предоставленные законом полномочия, приняла меры, направленные на ускорение процесса сноса расселенных аварийных домов на территории областного центра.

Проведенной проверкой установлено, что в рамках действовавшей в 2013-2017 годах муниципальной программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» около 300 многоквартирных домов в г. Оренбурге признаны подлежащими расселению и сносу. Их полная ликвидация была намечена на четвертый квартал 2017 года.

Однако до настоящего времени снесены только 157 указанных объектов. По 61 объекту Управлением ЖКХ администрации г. Оренбурга проводятся мероприятия по подготовке их фактического сноса.

Однако вопрос о ликвидации еще 53 зданий не решается из-за бездействия либо некорректной работы чиновников.

В частности, 6 многоквартирных домов с земельными участками проданы на аукционах с обязанием новых собственников снести их самостоятельно. По мнению прокуратуры, данные сделки противоречат законодательству, прямо запрещающему продавать муниципальное имущество с дополнительными обременениями и под каким-либо условием. По закону такие земельные участки, предназначенные для использования под размещение объектов капитального строительства и многоквартирных домов, подлежат передаче в аренду. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в настоящее время решается вопрос об оспаривании состоявшихся договоров.

Анализ ситуации еще по 10 объектам показал, что в соответствии с требованиями градостроительного законодательства они планируются к использованию для развития застроенных территорий (кварталов, микрорайонов), но необходимые мероприятия для этого городской администрацией не проводятся.

Процедуры по сносу 13 расселенных домов органом местного самоуправления вообще не инициировались.

Остальные объекты проходят процедуры реализации с различными нарушениями и недостатками.

Вышеизложенное свидетельствует о низкоэффективной работе администрации областного центра по распоряжению муниципальным имуществом. По сути, непригодные к использованию здания продолжают занимать муниципальную землю, способную приносить доходы в бюджет, негативно влияют на инфраструктуру и облик города. Более того, они представляют потенциальную опасность для населения из-за неустойчивости конструкций, а также по причине их использования в качестве пристанищ лицами без определенного места жительства.

Добиваясь восстановления законности, недопущения фактов нарушения прав граждан и роста преступности, прокуратура города направила в адрес главы г. Оренбурга представление об устранении нарушений законодательства, в котором потребовала принять незамедлительные меры к сносу аварийного жилья.