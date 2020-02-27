2 C
Оренбург
27 февраля 2020 г.

Руководитель предстал перед судом за задолженность по ЗП работникам

С июля по сентябрь 2019 года работодатель допустил задолженность по заработной плате перед 28 работниками предприятия. Долг составил более 1,5 млн. рублей.

Главное

Главное

В Оренбуржье стабильно снижаются показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, заболеваемость сократилась на 8,5 процента, а смертность от туберкулеза снизилась на...
Узнать больше
Главное

Прокуратура требует снести аварийные дома в Оренбурге

Прокуратура г. Оренбурга, реализуя предоставленные законом полномочия, приняла меры, направленные на ускорение процесса сноса расселенных аварийных домов на территории...
Узнать больше
Главное

Уголовное дело по «Семейной копилке» приобретает межрегиональный характера

С января 2020 года руководством следственного управления УМВД России по Оренбургской области в связи с приобретением уголовным делом по...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Прокурор Курманаевского района Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он обвиняется в невыплате работникам заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года работодатель допустил задолженность по заработной плате перед 28 работниками предприятия. Долг составил более 1,5 млн. рублей.

Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки.

После вмешательства прокуратуры района задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, в том числе с учетом выплаты денежной компенсации за каждый день просрочки.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Предыдущая новостьУголовное дело по «Семейной копилке» приобретает межрегиональный характера
Следующая новостьПрокуратура требует снести аварийные дома в Оренбурге

Последние новости

Новости

Наказан директор УК, из-за работы которой обрушилась кровля многоквартирного дома

Прокуратура Тюльганского района завершила проверку, порученную прокуратурой области в связи с частичным разрушением под тяжестью снега кровли одного из многоквартирных домов. Установлено, что 1 февраля...
Узнать больше
Новости

Оренбуржцы стали чаще обращаться в прокуратруру

О результатах работы органов прокуратуры области по рассмотрению обращений за 2019 год Статистические данные свидетельствуют о наметившейся тенденции к увеличению числа обращений в органы прокуратуры...
Узнать больше
Главное

Прокуратура требует снести аварийные дома в Оренбурге

Прокуратура г. Оренбурга, реализуя предоставленные законом полномочия, приняла меры, направленные на ускорение процесса сноса расселенных аварийных домов на территории областного центра. Проведенной проверкой установлено, что...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.