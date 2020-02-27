Руководитель предстал перед судом за задолженность по ЗП работникам

Прокурор Курманаевского района Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива. Он обвиняется в невыплате работникам заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года работодатель допустил задолженность по заработной плате перед 28 работниками предприятия. Долг составил более 1,5 млн. рублей.

Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки.

После вмешательства прокуратуры района задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, в том числе с учетом выплаты денежной компенсации за каждый день просрочки.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено мировому судье для рассмотрения по существу.