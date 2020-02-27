Уголовное дело по «Семейной копилке» приобретает межрегиональный характера

С января 2020 года руководством следственного управления УМВД России по Оренбургской области в связи с приобретением уголовным делом по «Семейной копилке» межрегионального характера производство по нему дальнейшего расследования поручено следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного правления УМВД России по Оренбургской области.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу только на территории Оренбургской области проходят более 900 лиц.

На сегодняшний день для соединения с оренбургским делом поступили уголовные дела и материалы проверок по «Семейной копилке» из Республик Башкортостан и Татарстан, Тюменской и Челябинской областей, где также были открыты и работали филиалы кооператива, по которым насчитывается около 200 пострадавших лиц. При этом указанное число заявителей с других регионов является не окончательным.

Как сообщалось ранее, с целью установления суммы привлеченных кооперативом денежных средств и размера причиненного ущерба каждому потерпевшему, по уголовному делу назначена и проводится трудоемкая судебная бухгалтерская экспертиза, сложность в проведении которой обусловлена большим количеством подлежащих исследованию документов.

Экспертиза проводится сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Оренбургской области.

Объем уголовного дела на сегодняшний день составляет более 170 томов.

Причиненный ущерб оценивается в сумму около 250 миллионов рублей.

Следователями следственной части областного аппарата продолжается работа по установления всех причастных к совершению преступления лиц, а также обстоятельств завладения и расходования похищенных денежных средств. С этой целью продолжаются допросы свидетелей, потерпевших, отрабатываются на причастность к совершению преступления иные работки «Семейной копилки».

Расследование уголовного дела ведется по преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и частью 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».