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27 февраля 2020 г.

Знаменитости: кто родился 1 марта

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Кто родился 1 марта до 19 века

  • 40 — Марк Валерий Марциал Марк Валерий Марциал — римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином.
  • 1445 — Сандро Боттичелли — итальянский живописец, один из значимых мастеров эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Автор «Весна», «Венера и Марс» и давшей художнику мировую знаменитость «Рождение Венеры».

Кто родился 1 марта в 19-ом веке

  • 1810 — Фридерик Шопен — польский композитор и пианист. В зрелые годы (с 1831) жил и работал во Франции. Один из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма, основоположник польской национальной композиторской школы. Оказал значительное влияние на мировую музыку.
  • 1845 — Фёдор Пироцкий — русский инженер и изобретатель, штабс-капитан. Одним из первых изобрел трамвай на электрической тяге, параллельно с Вернером фон Сименсом, но у того была своя фирма, а Пироцкий был изобретателем-одиночкой. Поэтому Сименс успел первым запустить свое изобретение в Берлине.
  • 1880 — Исаак Шёнберг — инженер-электронщик, наиболее известен своим вкладом в развитие телевидения высокой четкости.
  • 1890 — Лев Гумилевский — русский советский прозаик и редактор (детской и научно-художественной литературы, реалистической прозы)..

Кто родился 1 марта в 20-ом веке

  • 1907 — Александр Гинцбург (ум. 1972), советский кинооператор и режиссёр.
  • 1910 — Дэвид Нивен (ум. 1983), британский киноактёр.
  • 1913 — Яков Пановко (ум. 2002), советский и российский учёный в области механики.
  • 1917 — Роберт Лоуэлл (ум. 1977), американский поэт, драматург, литературный критик.
  • 1922 — Ицхак Рабин (убит в 1995), израильский политик и военный деятель, 6-й и 11-й премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1994).
  • 1923 — Лев Дёмин (ум. 2008), советский и российский востоковед, журналист-международник, историк.
  • 1927 — Гарри Белафонте, американский певец, актёр, продюсер, общественный деятель.
  • 1927 — Клод Жансак (ум. 2016), французская комедийная актриса.
  • 1928 — Сеймур Пейперт (ум. 2016), южноафриканский и американский математик и программист, создатель языка Лого, один из основоположников теории искусственного интеллекта.
  • 1928 — Жак Риветт (ум. 2016), французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
  • 1937 — Евгений Дога, советский и молдавский композитор, народный артист СССР.
  • 1938 — Борислав Брондуков (ум. 2004), советский и украинский актёр, народный артист УССР.
  • 1944 — Роджер Долтри, британский певец, автор песен, основатель и вокалист группы «The Who».
  • 1949 — Виктор Илюхин (ум. 2011), российский политик, депутат, в 1994—2000 председатель Комитета по безопасности ГД РФ.
  • 1954 — Рон Ховард, американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр, двукратный обладатель премии «Оскар».
  • 1958 — Ник Кершоу, британский музыкант, певец, композитор.
  • 1963 — Томас Андерс, немецкий поп-певец, композитор, бывший солист группы «Modern Talking».
  • 1966 — Зак Снайдер, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
  • 1969 — Хавьер Бардем, испанский актёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
  • 1978 — Дженсен Эклс, американский актёр и режиссёр, певец.
  • 1980 — Анна Семенович, российская фигуристка, эстрадная певица, актриса, телеведущая.
  • 1983 — Лупита Нионго, кенийская актриса, обладательница премии «Оскар».
  • 1986 — Мирослава Карпович, российская актриса театра и кино, модель.
  • 1987 — Настасья Самбурская, российская актриса театра и кино, модель, певица.
  • 1987 — Ke$ha, американская певица, автор песен.
  • 1989 — Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса, модель, телеведущая.
  • 1994 — Джастин Бибер, канадский поп- и R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
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