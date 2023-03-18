Лэнс Реддик: актер, который не боится сложных ролей

# Биография

Лэнс Реддик — американский актер театра и кино, известный по таким фильмам и сериалам, как «Осада», «Я мечтала об Африке», «Джон Уик», «Грань», «Остаться в живых», «Прослушка», «Тюрьма Оз» и «Босх». Его характерные черты — высокий рост, стройная фигура и глубокий голос — делают его узнаваемым и запоминающимся. Но за этими внешними данными скрывается талантливый артист, который не боится сложных и неоднозначных ролей. Но кто он был за кадром? Какова была его личная жизнь? Давайте попробуем узнать больше об этом талантливом и загадочном человеке.

## Детство и юность

Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Его мать Дороти была учителем в государственной школе, а отец Ирис работал юристом. Лэнс был единственным ребенком в семье и получил хорошее образование. Он учился в частной школе Уолдена (Walden School), где проявил интерес к сценическому искусству. Он участвовал в постановках пьес Уильяма Шекспира и других классических авторов.

Одновременно Лэнс развивал свои музыкальные способности. Он играл на пианино и скрипке, а также пел в хоре. После окончания школы он поступил в музыкальную школу Истмана (Eastman School of Music) при Университете Рочестера (University of Rochester), где изучал композицию и джазовое исполнительство. Однако он не закончил обучение и переехал в Бостон (штат Массачусетс), где продолжил заниматься музыкой на подготовительных курсах при Консерватории имени Джорджа Пибоди (Peabody Conservatory).

В Бостоне Лэнс записывал свои песни и выступал на различных площадках. Одновременно он работал разносчиком газет, охранником и официантом, чтобы заработать на жизнь. В один из дней он неудачно упал при доставке газет и получил серьезную травму спины. Это заставило его пересмотреть свою жизненную цель и вернуться к своей первой любви — актерству.

### Фильмы

Актерскую карьеру Лэнса Реддика можно условно разделить на два этапа: до и после сериала «Прослушка», который принес ему известность и признание. До этого он играл в основном мелкие роли в фильмах и телешоу, а после него стал одним из самых востребованных актеров в жанре драмы и триллера.

#### Личная жизнь

Первой женой Лэнса Реддика была Сюзанн Ивонн Луис-Реддик. Она умерла 3 ноября 2011 года от сердечного приступа, перенесенного несколько недель ранее. Она работала дизайнером ювелирных изделий. У них было двое детей: дочь Ивонн Николь и сын Кристофер Реддик.

Стефани Реддик была второй женой Лэнса Реддика. Они поженились в 2011 году после десятилетнего знакомства. Они встретились в 1999 году, когда Лэнс играл в театре Гатри в Миннеаполисе, где работала Стефани. Они решили провести свою свадьбу там же, где познакомились много лет назад. У них было двое детей: Ивонна и Кристофер. Стефани была преданной женой и поддерживала карьеру Лэнса.

##### Смерть

Лэнс Реддик умер в пятницу 17 марта 2023 года в своем доме в Студио-Сити в Лос-Анджелесе от естественных причин в возрасте 60 лет. Его смерть была неожиданной и шокировала многих его коллег и поклонников. Полиция обнаружила тело актера в его доме около 9:30 утра.