Звезда франшизы «Джон Уик» Лэнс Реддик умер в возрасте 60 лет

Смерть Лэнса Реддика стала большой потерей для мирового кинематографа.

Актер был известен не только по роли Чарона в франшизе «Джон Уик», но и по множеству других работ в кино и телевидении. Он сыграл заметные роли в таких сериалах, как «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых».

Его коллеги и поклонники выражают свои соболезнования и скорбь по поводу его ухода.

Причина смерти актера пока не установлена, но полиция не нашла признаков насильственной смерти. Реддику было 60 лет.

Лэнс Реддик был американским актером театра и кино, музыкантом. Он родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Он начал свою актёрскую карьеру в 1990 году, но прославился благодаря ролям в сериалах «Прослушка» и «Фриндж» и фильмах «Джон Уик».

Он также был известен как музыкант и выпустил два альбома: Contemplations & Remembrances (2007) и Be Still (2011)1.

Он скончался 17 марта 2023 года в возрасте 60 лет.